محافظ القليوبية يتابع تطوير وتحسين منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص.. صور

القليوبية - فريق المحافظات

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع رؤساء مدينتي شبرا الخيمة والخصوص ورؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة، وعماد عبد الغفار مدير عام الشئون المالية والإدارية، لمناقشة تطوير وتحسين منظومة رفع القمامة والإشغالات بتلك المدن، ومتابعة كيفية الوصول إلى حلول رادعة لحل المشكلة بمدن شبرا الخيمة (حي غرب وشرق) والخصوص.

وأكد محافظ القليوبية، أن منظومة النظافة تعتمد على شقين هما المعدات والأيدي العاملة، كما كلّف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بحصر المعدات المعطلة والبدء فورا في أعمال إصلاحها.

وكلف المحافظ، بسرعة حل مشكلة القمامة والتراكمات الموجودة على جانبي المحاور المرورية الجديدة بمسطرد والخصوص، ومنع الإشغالات تماما بتلك المناطق، حيث وجه بخطة عاجلة للقضاء على تلك التراكمات وعدم تكرارها مرة أخرى، موجها بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات يومي الخميس والجمعة بالإضافة إلى باقي أيام الأسبوع، والتنسيق مع الجهات المختصة وملاك بعض قطع الأراضي الخاصة التي يتم استغلالها من قبل البعض في إلقاء القمامة والمخلفات بها وضرورة عمل محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمنع تكرار ذلك.

ووجه الهجان، بضرورة تكثيف الحملات المرورية، وكذا حملات الإشغالات لضبط الشارع، ذلك إلى جانب عدم السماح بإقامة الأسواق في الشوارع الرئيسية، مشدداً على مراجعة حالة الكشافات وأعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والداخلية، وسرعة إصلاح التالف منها، موجها أيضا بمتابعة مشرفي النظافة والتأكد من قيامهم بأعمالهم على أكمل وجه، على أن يتم معاقبة أي متقاعس في عمله.