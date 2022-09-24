محافظ الشرقية يتابع التجهيزات والاستعدادات لإقامة مهرجان الخيول العربية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التجهيزات والاستعدادات الجارية بأرض قرية الفروسية بمدينة بلبيس بطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 26 ، والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار يومي 29 ،30 سبتمبر الجاري بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ونادي الشرطة الرياضي والهيئة العامة لقصور الثقافة

اطمأن المحافظ على انتظام أعمال تجهيز الأرض لتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في البطولات، مؤكداً على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة ليخرج المهرجان بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وتم رفع كافة الإشغالات الموجودة بأرض الفروسية فضلاً عن تجهيز أرض المهرجان طبقا للمقاسات الملائمة للبطولات ، فقد تم تجهيز( المنصة الرئيسية - منصة استقبال ضيوف المهرجان - منصة أصحاب الخيول – منصة للمشاركين فى بطولات أدب وجمال الخيل) ، بالإضافة لتجهيز 86 غرفة إيواء مجهزة (بوكسات ) لتسكين الخيول حتى نهاية البطولات.

كذلك تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية لتجهيز عيادة بيطرية قبل وصول الخيل بيومين لإجراء الفحصوات على الخيول المشاركة في المهرجان بالإضافة لتواجد سيارة اسعاف بيطرية بصفة دائمة ،هذا و سيتم إقامة ورشة طبية بيطرية لمربى الخيول لتعريفهم بالتحصينات اللازمة الخيول وكيفية وقاية الخيول من الأمراض المزمنة ، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بتواجد سيارة اسعاف مجهزة بأرض مهرجان الخيول.

وعلى صعيد أخر يواصل مركز ومدينة بلبيس أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومراجعة اعمال الإنارة بأرض المهرجان كما يقوم بإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من علي جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة من جهة القاهرة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة لاستقبال ضيوف مهرجان الخيول.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية لافتاً أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبراً للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.