محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف طريق منفلوط الزراعى ضمن حياة كريمة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية، بتفقد أعمال إنشاء وحدة اسعاف طريق منفلوط الزراعى، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركز منفلوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي ،والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،رافقه خلال الجولة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط .

بدأ المحافظ جولته، بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بوحدة إسعاف طريق منفلوط الزراعى والتي يبلغ تكلفتها 2.5 مليون جنيه وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى ، مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، والمتابعة الجيدة من مهندسى جهاز التعمير ومسئولى دار الهندسة لكافة مراحل العمل التى يجرى تنفيذها .

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروعات قطاع الصحة والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط بلغت 48 مشروع بتكلفة 493 مليون جنيه وعدد 14 وحدة اسعاف بتكلفة 26 مليون جنيه ، مضيفا انه يجرى على مستوى المحافظة ، إحلال وتجديد وتطوير 134 وحدة صحية، و39 نقطة إسعاف، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة، لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وتلقى استحسانا كبيرا من المواطنين، فضلا عن القوافل العلاجية المتكاملة التي تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجاً، المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ،لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع إهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى ، والنجوع.



جولة اسعاف منفلوط (4)



جولة اسعاف منفلوط (5)



جولة اسعاف منفلوط (7)



جولة اسعاف منفلوط (8)



جولة اسعاف منفلوط (9)