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محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب في إدفو

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:57 م
محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب في إدفو الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بإدفو
أسوان – عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى الناقل بمركز إدفو بعد تعرضه لكسر مفاجئ فى موقعين حيث يقوم هذا الخط بنقل المياه من المرشح الرئيسى إلى محطة مياه إدفو بطول 4 كم وبقطر 450 مللى ، وهو الذى أدى إلى قطع المياه ، لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

وكلف محافظ أسوان، بالتدخل السريع من فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس الإدارة ، وبإشراف إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.
 
كما أمر محافظ أسوان بالدفع بسيارات وفناطيس المياه لأمداد الأهالى بإحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإصلاح ، لحين إعادة تدفق مياه الشرب مرة أخرى بشكل منتظم.
 
والجدير بالذكر بأن مدينة إدفو تشهد لأول مرة منذ عقود تنفيذ أكبر مشروع لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الرئيسية بإعتمادات مالية تصل لأكثر من 30 مليون جنيه ، مع تدعيم مرشح مياه إدفو ورفع كفاءته إلى 30 ألف م3/يوم ، تواكباً مع تغيير خطوط المياه الرئيسية بمواسير 12 بوصة و 8 بوصة ، وتركيب 35 محبس رئيسى للسيطرة على فتح وغلق الخطوط الرئيسية وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة على الوجه الأكمل .
 
IMG-20220924-WA0001 الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بإدفو
IMG-20220924-WA0002
 الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بإدفو

 


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