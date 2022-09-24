محافظ أسوان: حل جذرى لمشكلة المياه الجوفية أسفل نفق السكة الحديد بمنطقة السد العالى

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إننا كجهاز تنفيذى نعمل على قدم وساق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة منذ سنوات ، وهو ما تم تحقيقه بشكل واقعى وملموس من خلال تنفيذ الحل النهائى والعاجل لمشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأنه بعد التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى كلف اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ الحل النهائى بواسطة شركة المقاولون العرب للتخلص نهائياً من مشكلة تراكم المياه الجوفية مما سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على العديد من الأثار السلبية التى كانت تترتب على هذه المشكلة ، ومنها إعاقة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة ، وكذا الحركة السياحية الوافدة من خلال الحافلات السياحية المتجهة للميناء السياحى بالسد العالى.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذا النفق يعتبر بمثابة الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان ، ولهذا فقد حرصنا على وضع الحل النهائى من خلال تنفيذ المشروع الذى قام على الدرسات العلمية وأخذ عينات من المياه وجسات التربة وخاصة فى ظل عدم وجود أى تسريب من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة .