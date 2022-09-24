مجدى البسطويسى أحد أبناء كفر الغاب: "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة فى قرى دمياط

دمياط معتز الشربينى

لاشك أن مشروعات حياة كريمة في قرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ساعدت في توفير العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن الذي يعيش في هذه المناطق، وقال مجدى البسطويسى أحد أبناء قرية كفر الغاب حياة كريمة، إنها تمثل إضافة كبيرة العديد من القرى التي كانت تعاني من فترات طويلة من نقص الخدمات وتوفير حياة تليق وتتناسب أبناء هذه القرى وخاصة في توفير العديد من الخدمات اليومية، وأشار البسطويسي لأنه تم إنشاء العديد من المنشآت الضرورية لخدمة اهالي قريه كفر الغاب والوسطاني وتوابعها منها الغاز ومجمع زراعي ومجمع مصالح وملحق مدرسي جديد في مدرسة الشهيد أحمد البسطويسي بعدد خمسة أدوار كما تم توفير مدارس جديدة مثل الاعدادية المشتركة أبو عياد، وعلي داوود الثانويه الفنيه، وتم توفير مركز اسعاف بخلاف توصيل الصرف الصحي للقرى والتوابع بقريه كفر الغاب.

وأشار البسطويسي إلى أنه تم إنشاء العديد من المصالح الحكومية في قرية الوسطاني لتوفر الأراضي لتوفير أراضي مصلحة الأملاك وأراضي الدولة حيث تم إنشاء مجمع زراعي ومجمع خدمات ومركز إسعاف وتم إنشاء مدارس جديدة منها بناء جديد ومنها ما تم الترميم وتم توصيل الغاز الى المنازل وكذلك توصيل خطوط الأنترنت.

وذكر البسطويسي أنه يوجد اربع مدارس دخلت الخدمة هذا العام بعد إجراء أعمال الصيانة بها وهي مدرسة الشهيد البسطويسي كفر الغاب وناحي داود في الوسطاني والثانوية الفنية الإعدادية المشتركة في ابو عياد.

وأشار البسطويسي إلى أن هذه المنشآت تم تنفيذها على أرض الواقع وهي في مراحل التشطيب النهائي والتسليم ويبقى تشغيل هذه المجمعات الخدمية لتوفير الخدمات لأبناء قرى كفر الغاب والوسطاني وهي امنيه أبناء هذه القرى لتوفير الخدمات في اقرب وقت ممكن.

يذكر أن مشروعات حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد تسير وفق خطة التنفيذ ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يستهدف البرنامج تطوير 28 قرية و219 عزبة وتابع بمركز كفر سعد وإنشاء عدد كبير من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، و الصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية حيث ستصل التكلفة التقديرية لتلك المشروعات حوالى 3 مليارات جنيه.

أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على الإنتهاء من المشروعات الجارية بقرى وتوابع مركز كفر سعد ضمن المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأهالي تلك القرى، مشيرة إلى أنها تتابع عبر جولات ميدانية ومتابعة يومية معدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتي تتضمن حوالى 56 مشروعاً والتي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطن .