للمرة الثالثة.. تجديد شهادة الأيزو لمعمل محطة مياه مدينة الزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، تجديد شهادة الاعتماد (إيجاك) للمرة الثالثة على التوالى طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية "ISO IEC17025-2017"والمتطلبات الخاصة بالمجلس.

وأكد عامر، أن معامل الشركة تقوم برفع عينات بصورة منتظمة للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وأن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المعامل بالشركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة والعمل على حصول العديد من معامل الشركة على شهادة الأيزو الدولية لما لهذه الشهادة من أهمية حيث توحد معايير وظروف العمل بين الشركات ذات مجال العمل المتشابه فى أرجاء العالم، وحسن إدارة الموارد المادية والبشرية.

ووجه عامر، الشكر لجميع العاملين بقطاع المعامل بالشركة للجهد المبذول للارتقاء بمنظومة العمل، مطالبا جميع العاملين بالشركة بذل مزيدا من الجهد من أجل وضع الشركة فى المكانة التى تستحقها فى الريادة بين جميع الشركات التابعة مما ينعكس على توفير خدمة متميزة لمواطنى محافظة الشرقية.