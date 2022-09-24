لجنة المرأة بالكنيسة الأسقفية تنظم يومًا روحيًا للرعايا السودانيات

كتب ـ محمد الأحمدى

نظمت لجنة المرأة ب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يومًا روحيًا للرعايا السودانيات من كنيسة القديس يوحنا بالمعادي وكنيسة القديس ميخائيل بمصر الجديدة وكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، حيث حمل اليوم شعار "مُجتَهِدينَ أنْ تحفَظوا وحدانيَّةَ الرّوحِ برِباطِ السَّلامِ"، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقالت مادلين سوستانيس عضو لجنة المرأة فى كلمتها: المرأة معين ونظير للرجل فهى مؤثرة في بيتها ومجتمعها وكنيستها وعملها، مضيفة: لقد دعانا الله لكي نكون أولاده وأن نقبله كمخلص شخصي لحياتنا لكى نسلك في الدعوة التي دعانا الله لها كما قال بولس الرسول أن نكون متواضعين وودعاء ولنا طول أناة محتملين بعضنا البعض في المحبة.

واستكملت: أن الشخص المتواضع لا يتعامل بتكبر مع الآخرين ولا يغضب على غيره ولكن يؤدبه ولا يبحث عن المكان الأول فطويل الأناة يتحمل من حوله لأنه يثق أن الله يتحمله أيضًا.

تضمن اليوم وقتًا للصلاة قدمه القس ياسر كوكو راعى الكنيسة السودانية بالزمالك بالإضافة لفقرات التسبيح وقراءات من الكتاب المقدس والتأمل فى شعار اليوم وتقسيم السيدات إلى مجموعات لمناقشة كيف يمكن للمرأة أن تجاهد فى الحياة المسيحية.