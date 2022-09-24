كيف تعالج عيادة الألم بمستشفى الكرنك بالأقصر الصداع النصفى بدون جراحة؟

الأقصر- أحمد مرعى

تقدم مستشفيات الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية خدمات طبية حديثة ومتطورة لكافة المواطنين، حيث يقول الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى بكورنيش النيل بالأقصر، أنه تقدم عيادة الألم بالمستشفى دعم كبير للأهالي بعلاج الصداع النصفي بدون جراحة باستخدام أحدث التقنيات.

ويضيف الدكتور خلف عمر مدير المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنهيصيب الصداع النصفي نسبة كبيرة من البشر، ويُصيب النساء بنسبة أعلى من الرجال، وهو من بين أكثر الأمراض تأثيراً على الحالة المزاجية والقدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، حيث يحدث الصداع النصفي في صورة نوبات صداع متوسطة إلى شديدة تؤثر على جانب واحد من الدماغ، قد تكون مصحوبة بالشعور بالإعياء وزيادة الحساسية للضوء والأصوات المرتفعة.

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه في عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يتم علاج الصداع النصفي بدون جراحة وبصورة فعالة باستخدام أحدث التقنيات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سنبل استشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى، حيث يمكن الكشف بعيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.

وأكد الدكتور خلف عمر، أنه مع التقدم في العمر تزيد المعاناة من أنواع الآلام المختلفة، وكثيراً ما يتم اللجوء لاستخدام المسكنات، والبعض يستخدمها بطريقة خاطئة للتخلص من الآلام المزعجة، دون الانتباه للمخاطر والآثار الجانبية التي قد تسببها لأجهزة الجسم المختلفة، حيث أنه من أكثر الأعضاء تضرراً من الإفراط في إستخدام بعض أنواع المسكنات ما يلي:- (المعدة قد تسبب بعض المسكنات الإصابة بقرحة المعدة - الكبد تؤثر بعض المسكنات على وظائف الكبد - الكُلى تتسبب بعض المسكنات في إصابة الكلى)، مؤكداً على أنه في عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يتم علاج الأنواع المختلفة من الألم باستخدام أحدث التقنيات دون اللجوء إلى المسكنات.



