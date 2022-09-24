كيف تحمي نفسك من حوادث المرور في 7 خطوات

كتب أحمد حسنى

مازالت حوادث المرور تمثل خطرا يطارد قائدي السيارات، فبين السرعة الزائدة وأخطاء السائقين، يقع الضحايا على الطرقات، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية 7 خطوات نص عليها قانون المرور للحماية من حوادث الطرق.

1- مراعاة التغييرات المناخية، لأن القيادة أثناء الامطار غير القيادة على الأرض الثلجية، غير القيادة في أرض غير ممهدة أو صحراء بها رمال حتي لا تنقلب السيارة بشكل أو بآخر.

2- يجب التأكد من صلاحية الإطارات والفرامل بشكل دوري، لأن تلف أي منها قد يكون سببا في وقوع الحوادث الفردية أو حتى الجماعية، من خلال تصادم العديد من السيارات فيً حالة التوقف المفاجئ.

3- يجب الالتزام بالسرعات المقررة والخاصة بكل طريق، وعدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية.

4- لابد من تجنب الانشغال بغير الطريق سواء استخدام التليفون المحمول او غيره من أسباب أخري لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

5- يجب تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق والإلتزام بالحارات المرورية وعدم تخطي الاخرين من الجانب الأيمن وهو الجانب البطئ للسيارات خاصة النقل وانما يكون التخطي من اليسار.

6- ضرورة التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق والإشارات الموجود بمختلف الطرق ، والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران ، وتفادي العوامل المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وان يكون لدي قائد السيارة سرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ ، وعدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

7- لابد من المواظبة علي عمل الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات لأنها قد تكون سببا فيً عطل مفاجئ.