وقال رمضان أبو كافية ابن عم الشهيد، إن ابن عمه (محمد) كان يقود سيارته في طريق عودته من مدينة "قلقيلية"، واصطدم عن طريق الخطأ بمركبة تابعة للاحتلال متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب المستوطنة المذكورة، فقام أحد جنود الاحتلال المتواجدين بالمنطقة بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف أن الشهيد هو اب لثلاثة أطفال، ويعمل مدرسا في احدى مدارس بلدة "بير نبالا" شمال غرب القدس، ويمتلك متجرًا لبيع الهواتف المحولة في البلدة.