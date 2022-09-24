قناة السويس تنظم غدا جولة للتعريف بالقرية الأولمبية بحضور الفريق أسامة ربيع

تنظم هيئة قناة السويس غداً الأحد جولة للتعريف بالقرية الأولمبية بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لإلقاء الضوء على تجهيزات القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس، واستعدادها لاستقبال البطولات المختلفة.

وأوضحت هيئة قناة السويس - فى بيان سابق لها - أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس واستاد القناة الدولى والمبانى الملحقة مؤخراً خلال زيارته للإسماعيلية، وأن القرية تم تنفيذها على مسطح 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فداناً، وتضم العديد من المنشآت الرياضية الهامة وهى مجمع حمامات السباحة "حمام سباحة أوليمبى بالأبعاد القانونية، وحمام سباحة للغطس بعمق 6 أمتار وارتفاع سقالة 10 أمتار فوق سطح الأرض، وحمام سباحة ترفيهى للأطفال ونادى صحى رياضى يحتوى على جيم وساونا وجاكوزى.

أضاف البيان أن القرية تحتوى على مجموعة ملاعب متعددة لتدريبات كرة اليد والسلة والطائرة، بالإضافة إلى ملعب لكرة السرعة، فضلا عن الصالة المغطاة الرئيسية التى تتسع إلى حوالى 2300 مشاهد، مكيفة تكييفا مركزيا بالكامل وتحتوى على أربع غرف لتغيير الملابس وقاعة لكبار الزوار، ومجموعة ملاعب فرعية لكرة القدم ملحق بها استراحة لقطاع الناشئين، تسع لنحو 24 سريرا فندقيا، بالإضافة إلى غرفتى تغيير ملابس ومغطس لاستشفاء اللاعبين، والقرية تحتوى أيضا ستادا دوليا للهوكى وهو واحد من ثلاثة استادات دولية على أرض مصر، ويضم ملعبا فرعيا دوليا بالأبعاد القانونية، ليصبح قادرا على استضافة البطولات المجمعة واستضافة مباراتين دوليتين فى نفس التوقيت.

كما تضم القرية مسجد "تبارك" لخدمة رواد القرية، تم تنفيذه على مسطح 1200 متر مربع، وأشار إلى أن القرية تضم استاد هيئة قناة السويس، والذى يعد المنشأ الأحدث داخل القرية الأولمبية ويسع لـ 21 ألف متفرج، ومجهز أيضا لذوى الهمم، وتم تنفيذه وتصميمه طبقا لاشتراطات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وهو مجهز بمهبطين للطائرات وشاشتى عرض و4 أبراج إضاءة للنقل التلفزيونى الليلى، ويضم الاستاد 4 غرف لتغيير الملابس، كل منها مجهزة بساونا وجاكوزى وشاشة لعرض الخطط التدريبية، وقاعتين للمؤتمرات الصحفية بالترجمة الفورية، فضلا عن 8 كبائن خاصة لمشاهدة المباريات و8 مصاعد لخدمة رواد الاستاد، كما يضم الاستاد جناحا فندقيا به 60 سريرا فندقيا، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم ومغسلة، فضلا عن نادى صحى به جيم مقام على مسطح 850 مترا مربعا، بالإضافة إلى وحدة للطب الرياضى لعلاج إصابات الملاعب والاستشفاء الرياضى.