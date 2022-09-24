قارئة بالقليوبية تناشد عمل جراحة زرع قرنية لابنتها.. والمحافظ يستجيب

كتبت: شيماء حمدى - القليوبية - إبراهيم سالم

أرسلت القارئة سماح يوسف من أهالى القلج شارع السلام محافظة القليوبية مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، لاجراء عملية زرع قرنية لابنتها، حيث أنها لا تستطيع تحمل تكلفة العلاج.

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى لمدير التأمين الصحي بالقليوبية بنظرها وسرعة الرد، مشيرا إلى أن الدكتور محمد العقدة مدير رمد قليوب، في انتظارها لتوقيع الكشف الطبي على المريضة، موضحا أن العملية غير متاحة بمستشفيات الرمد بالقليوبية، ويجب استصدار قرار على نفقة الدولة لتكلفة العملية المرتفعة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.