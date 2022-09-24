فى العيد الوطنى الـ92.. سفارة السعودية بمصر تتزين بالأعلام والصور

إيمان حنا

تزين مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بأعلام المملكة وصور الملك سلمان وولى العهد محمد بن سلمان والملك عبد العزيز ، وذلك احتفالا بالعيد الوطنى الـ92 للمملكة .

وتُقيم سفارة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حفل العيد الوطنى الـ92 للمملكة، والذى يخصص لأبناء الجالية السعودية من المقيمين والزائرين لمصر، والدخول يكون متاح بجواز السفر أو الهوية الإلكترونية، وفق السفارة السعودية بالقاهرة .





واحتضنت مناطق المملكة العربية السعودية مهرجانًا ترفيهيًا ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه تحت شعار: «هي لنا دار»، والتي شكلت كرنفالات احتفالية هائلة ووجهات رئيسة للمواطنين والزوار للاحتفاء بالذكرى الوطنية الخالدة لتوحيد المملكة العربية السعودية.





وانطلقت المهرجانات الترفيهية من الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف مناطق المملكة؛ لتضم عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى الرقصات الفلكلورية والألعاب الحركية، كما تضم منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.