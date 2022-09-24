فصل التيار الكهربائى 3 ساعات لأعمال الصيانة بحى غرب المنصورة اليوم

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 صباحا من نفس اليوم وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك اليوم السبت الموافق 24-9-2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .