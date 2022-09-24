فريق "حياة كريمة" يتفقد مشروعات المبادرة بغرب سهيل وغرب أسوان والكوبانية

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أعضاء فريق وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، بقيادة المهندس ناجح مصطفى قرية غرب سهيل لمتابعة معدلات الإنجاز لمشروع الصرف الصحى، مع الاستماع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالى، لتذليل أى عقبات ووضع الحلول السريعة والعاجلة لها.

يأتى ذلك استكمالاً لسلسلة الجهود المبذولة، للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وبالتزامن مع لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع قيادات وممثلى أهالى القري المستفيدة من هذه المشروعات لتوضيح أهميتها في تلبية مطالب المواطنين وإحداث نقلة حضارية لمستوي المعيشة.

وشملت الجولة، المتابعة الميدانية المرور على مشروع الصرف الصحى مع التأكيد على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن رفع التراكمات أولاً بأول ، وإعادة الشئ لأصله ، بجانب وضع العلامات التحذيرية أمام مواقع العمل حفاظاً على سلامة المواطنين من أى أضرار.

وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة إلى قريتى غرب أسوان والكوبانية حيث تم متابعة معدلات التنفيذ بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 25 كم بأقطار مختلفة ، ومتابعة أعمال تربة الإحلال بهذا المشروع.

ونقل أعضاء الوحدة تكليفات اللواء أشرف عطية بشأن سرعة إنجاز الأعمال بهذه المشروعات ، ونهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها حتى يتسنى جنى المواطنين للعوائد الإيجابية منها على أكمل وجه.

واختتم أعضاء وحدة حياة كريمة جولتهم الميدانية التى إستمرت على مدار يومين بلقاء المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان حيث تناول اللقاء عرض توجيهات المحافظ بشأن الجهود المبذولة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تبطين الترع بأطوال تصل لحوالى 300 كم كمرحلة أولى وبتكلفة مليار جنيه.

وعبر أهالى قرى غرب سهيل وغرب أسوان والكوبانية عن سعادتهم بالإنجازات المتتالية التى تشهدها قراهم من خلال تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ، مقدمين شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة الوطنية والإنسانية التى تساهم بشكل مباشر فى تحسين جودة حياتهم من خلال الإرتقاء بالخدمات والمرافق العامة بالجودة العالية.