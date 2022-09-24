غدًا.. انطلاق البعثة التجارية المصرية في تنزانيا لقطاعي الأثاث والكيماويات

كتب - إسلام سعيد

يطلق المجلس التصديري ‏للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع كلا من المجلس التصديري للأثاث والمكتب التجاري المصري فى ‏تنزانيا، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" كجهة استشارية، بعثتة التجارية لدولة تنزانيا غدًا الاحد 26 سبتمبر وتستمر حتي 30 الجارى برعاية بنك مصر.

‏قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان البعثة تشمل 24 شركة من القطاعين والتي وجد أن لها سوق وعملاء محتملين في السوق التنزاني في مجالات (الأسمدة – الدهانات – ‏الكيماويات – المنظفات – أدوات المائدة من الزجاج – البلاستيك فيما يخص مواسير الصرف – الأدوات ‏المنزلية من البلاستيك – مستلزمات الحدائق من البلاستيك - الصابون والمنظفات – الدهانات – الأثاث المكتبي ‏‏– الأثاث المنزلي – مستلزمات تجهيز الفنادق).

كشف أبو المكارم انه قبل البدء في تسيير البعثه تم اعداد الدراسات الخاصة بالسوق التنزاني لاختيار ‏القطاعات التى لها عملاء محتملين داخل السوق، فضلاً عن دراسة الاجراءات المطلوبة لدخول المنتجات للسوق ‏التنزاني وكيفية تعظيم الاستفادة من التواجد المصري داخل السوق التنزاني خلال البعثة

من جانبه قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس انه سيتم على مدار ‏ايام البعثة التجارية اعداد اللقاءات الثنائية للشركات المشاركة وفضلاً عن الزيارات الميدانية للأسوق ‏المتخصصة واللقاءات التى تم اعدادها فى مقار شركات العملاء المحتملين.‏‎ ‎

وأشار أبو المكارم، إلي أنه في اليوم الأول سيتم عقد لقاء تعريفي للشركات المشاركة باحتياجات السوق التنزاني والقوانين الخاصة بالاستثمار والتجارة في تنزانيا علي ان يتم في اليوم الثاني ترتيب زيارات ميدانيه للشركات للأسواق في تنزانيا للوقوف علي أسعار المنتجات وأحتياجات السوق، ويتضمن اليوم الثالث ترتيب لقاءات ثنائية واجتماعات مابين رجال الأعمال والشركات في الجانبين تم الاعداد والترتيب لها مسبقا ويتم خلال اليوم الرابع عمل زيارات ميدانية للشركات المصرية لنظيرتها التنزانية وللمناطق الصناعية المتواجد بها هذة الشركات وذلك بناء علي اللقاءات والاتفاقات التي تمت في اليوم الثالث، ووفقا لدراسة أعدها المجلس فإن مصر تحتل المرتبه ٢٧ بين الأسواق المصدرة للكيماويات في تنزانيا ويبلغ نصيب الكيماويات من صادرات مصر إلي تنزانيا نحو 33%ويبلغ معدل النمو السنوي الواردات الكيماويات في تنزانيا من مصر 5%