"عم نادى" من المنيا: حياة كريمة غيرت حياتنا والمشروعات الجارية كانت حلما.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

"حياة كريمة"، ليست مجرد اسم فقط، إنما هى حقا حياة تغيرت لأهالى قرى المنيا من الشمال إلى الجنوب، لما يقرب من 3 ملايين مستفيد من المشروعات الجارى تنفيذها فى القرى التى شملتها المبادرة، بين وحدات طب أسرة، ورصف طرق ومدارس ومراكز شباب ووحدات اسعاف ومطافئ وغيرها من المشروعات الخدمية التى تشهدها القرى من ديرمواس جنوبا للعدوة شمالا.

وقال عم نادى عبد البصير، حقا أن مبادرة حياة كريمة غيرت حياتنا، انظر الى الوحدة الصحية التى يجرى انشائها بقرية منسافيس وهى ضمن التأمين الصحى الشامل، اى أن هناك عمليات جراحية، وأدوية توفر علينا كثيرا فى الذهاب للمدينة من أجل تلقى الخدمة العلاجية.

وأضاف: كنا فى الماضى نضطر للذهاب إلى مدينة ابوقرقاص أو مدينة المنيا، من أجل الحصول على الخدمة الطبية والدواء، وهذا كان مكلف جدا سواء تكلفة مادية أو ارهاق جسدى خاصة لو كنت تصطحب المريض معك، لكن مع مبادرة حياة كريمة واقامة مستشفى تابعة للتامين الصحى الشامل سوف تتغيير حياتنا بشكل كبير ولم نعد فى احتياج للذهاب للمدينة للحصول على العلاج.

ولفت قائلا: هذه المشروعات التى نراها بأعيينا كانت مجرد حلم فى الماضى، ومع مبادرة الرئيس بتطوير الريف المصرى أصبحت واقعا نراه باعيننا والعمل فى تلك المشروعات يجرى بشكل سريع جدا وأوشكت كثير من المشروعات على الانتهاء.

وأوضح: لى تجربة شخصية فانا احتاج الى العلاج فاصطر للذهاب إلى مستشفى ابوقرقاص فاصطر لاستقلال سيارة أجرة من أجل الوصول ثم الانتظار فى الدور وهذا كان يضيع الوقت وكنت اعود للمتزل مرهق اضطر الى النوم، أما الآن سوف تكون الخدمة فى القرية.



عم نادى من المنيا حياة كريمة غيرت حياتنا والمشروعات الجارية كانت حلما (1)



عم نادى من المنيا حياة كريمة غيرت حياتنا والمشروعات الجارية كانت حلما (2)



عم نادى من المنيا حياة كريمة غيرت حياتنا والمشروعات الجارية كانت حلما (3)



عم نادى من المنيا حياة كريمة غيرت حياتنا والمشروعات الجارية كانت حلما (4)



عم نادى من المنيا حياة كريمة غيرت حياتنا والمشروعات الجارية كانت حلما (5)



