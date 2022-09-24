عضو "الصناعات الهندسية": 5 محاور أساسية يجب طرحها على طاولة المؤتمر الاقتصادى

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس محمد رضا عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي سيكون له مردود إيجابي على الصناعة المصرية بشرط توفير حلول سريعة وعاجل لجميع التحديات والعقبات الراهنة.

وأشار الي أن هذا المؤتمر، الذي ستخصص به جلسة كاملة عن الصناعة، يعد فرصة كبيرة لاستعراض مطالب القطاع الصناعي والفرص الحالية به، متوقعا ترجمتها في شكل حوافز استثمارية خاصة في ظل وجود إرادة من القيادة السياسية إلي الوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار، وهو أمر لم ولن يتم بدون مساندة الصناعة وتمكينها من تصنيع منتجات قادرة علي المنافسة في الاسواق الخارجية.

وحدد رضا 5 محاور أساسية عاجلة يجب التركيز عليها وطرحها علي طاولة المؤتمر الإقتصادي، بهدف تحقيق نهضة صناعية حقيقية في السوق المصرية.

وقال رضا في تصريحات صحفية اليوم، إن المحور الأول يتمثل في سرعة حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتدبير جميع العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات الموجودة، لتمكين المصانع من إستئناف عملها بدلا من التعطل عن العمل.

وأوضح أن مساعدة المصانع المحلية علي مواصلة النشاط الإنتاجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع اللازمة، وكذلك التوسع في التصدير إلي الأسواق المختلفة، بما يساعد في توفير عوائد دولارية كثيرة.

وأكد أن المحور الثاني يكمن في ضرورة تحجيم استيراد السلع التي لها مثيل محلي بشرط زيادة جودة هذه البدائل المحلية وفقا لأفضل المواصفات القياسية.

وشدد علي ضرورة تعميق الصناعة المحلية، وجذب استثمارات أجنبية للعمل في مصر في بعض المجالات الصناعية الهامة لتوطين التكنولوجيا العالمية في مصر.

أضاف رضا أن المحور الثالث يتضمن أهمية التوسع في توفير الأراضي كاملة المرافق، اللازمة للإستثمار الصناعي بالتميلك أو بحق الانتفاع لمدد طويلة، لتلبية احتياجات المستثمرين وتمكينهم من تنفيذ التوسعات اللازمة أو ضخ استثمارات جديدة.

وتابع حديثه قائلا: يجب أيضا أن يتم بالتوازي مع طرح الأراضي، زيادة عمليات طرح تجمعات صناعية متخصصة لبعض الصناعات وتحديدا في مجال المكونات بدلا من استيرادها من الخارج.

وأوضح أن المحور الرابع متعلق بالقطاع المصرفي وتحديدا يخص سرعة انجاز عمليات التحول الرقمي بالكامل، بمعني تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بحسابات الشركات بالكامل عبر الأون لاين، وخاصة العمليات المرتبطة بالجمارك والضرائب بشكل أسرع وأكثر تطورا بهدف تشجيع الاستثمار.

واشار أيضا إلي أهمية التوسع في المبادرات الخاصة بتوفير الائتمان والتمويل للمصانع بفائدة منخفضة تشجيعا للصناعة وتيسيرا على المستثمرين.

وأوضح رضا الي ان المحور الخامس عبارة عن مقترح بوجود حاضنات أعمال تابعة للحكومة المصرية لمساعدة رواد الأعمال في القطاع الصناعي، وتمكينهم من الإبتكار الصناعي والتكنولوجي الذي سيكون له مردود إيجابي قوي على الاقتصاد الوطني ككل.

وأشار إلى أن مصر غنية بشبابها الذين يمتلكون الكثير من الأفكار العبقرية لكنها تنتظر المزيد من الدعم والمساندة الحكومية علي مستويات مختلفة بحسب قوله.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد وجه الحكومة إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.