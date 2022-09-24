عاشور والخشت يتفقدان معرض جامعة القاهرة لمواجهة التغيرات المناخية

كتب محمد صبحى

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وفد الجامعة للمشاركة في فعاليات منتدى أنشطة الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية ، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى يأتي في إطار التوجه العالمي للاهتمام بالتغيرات المناخية وتحدياتها، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، معرض الجامعة المشارك في المنتدى، والذي تضمن عددًا من المشروعات البحثية لعلماء جامعة القاهرة بالإضافة إلى نماذج محاكاة لعدد من مخرجات الأبحاث العلمية.

واستمع وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، إلى عرض من الدكتورة سهير رمضان مديرة مكتب الاستدامة بالجامعة عن المشروعات البحثية التي تشارك بها الجامعة في مجال التغيرات المناخية، إلى جانب عرض من الأساتذة المشاركين بنماذج محاكاة للأبحاث والمشروعات التطبيقية للحد من التغيرات المناخية.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تفقده معرض جامعة القاهرة بما تضمنه المعرض من أفكار مسروعات أبحاث علمية، ونماذج محاكاة ومنشورات للتوعية بالتحديات المناخية مثل "دليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي"، والمنشورات الأخرى التي تستعرض مساهمة جامعة القاهرة في مواجهة التحديات المناخية والتكيف معها ومنها منشورات التعريف بمكتب جامعة القاهرة للاستدامة والذي يعد أول مكتب للاستدامة على مستوى الجامعات المصرية.

وأبرز الدكتور محمد الخشت، جهود الجامعة المبكرة في ملف التغيرات المناخية، وتحولها لجامعة من الجيل الرابع عام 2020 مما جعلها تعطي أولوية لمحور البيئة والتغيرات المناخية، وعقدت الجامعة اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي ووزارة البيئة وأنشأت برامج دراسية كما قدمت العديد من المشروعات البحثية، علاوة على المشاريع التطبيقية والتنفيذية بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة والجهات الدولية.

وخلال جلسات المنتدى، قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عرضًا عن جهود جامعة القاهرة من أنشطة وفعاليات في مواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أن الجامعة ركزت في أنشطتها وفعالياتها على عاملين أساسيين هما الحد من تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف معها.

واستعرض نائب رئيس جامعة القاهرة، التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية وهي : ندرة المياه، وأزمة الطاقة، والصحة العامة، والتمويل الأخضر، والتنمية الحضرية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة حددت 8 محاور رئيسة ضمن خطتها التنفيذية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية تضمنت: الأبحاث والمشروعات البحثية، والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، والمقررات الدراسية، والبنية الحضارية للجامعة، والمراكز البحثية بالجامعة، والمبادرات والمسابقات البحثية للأساتذة والطلاب ونماذج المحاكاة، والجوائز والمراكز المتقدمة للجامعة في الترتيب العالمي البيئي، وإنشاء مكتب للاستدامة.