اليوم السابع
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ظاهر صابر عن حياة كريمة: كنا نتمنى ونحلم بالصرف الصحى ولم نتوقع تحقيقه.. فيديو

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:22 م
ظاهر صابر عن حياة كريمة: كنا نتمنى ونحلم بالصرف الصحى ولم نتوقع تحقيقه.. فيديو ظاهر صابر حميدة من أهالى مدينة برج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

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أجرى "اليوم السابع" جولة بمدينة برج العرب القديم ، لرصد إنجازات مبادرة "حياة كريمة" ، حيث شهدت القرى والمراكز التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، نقلة نوعية خاصة فى مجال رفع كفاءة المرافق بها " شبكات الصرف الصحى ، شبكات المياه، شبكات الكهرباء ، شبكات الغاز"، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بقري مدينة برج العرب ، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث يتم تنفيذ 144 مشروع لمبادرة "حياة كريمة" بالمدينة بتكلفة نحو 3 مليار جنيه .

ويقول ظاهر صابر حميدة، من أهالى مدينة برج العرب ، أن هناك فرق كبير بين برج العرب قديما والأن بعد تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" ، كانت برج العرب القديمة تعاني من عدم وجود شبكات الكهرباء ، وكان يتم توليد الكهرباء  "بماكينة مياه" من الساعة 12 ظهرا وفى الساعة 10 مساء تتوقف الماكينة لتتحول برج العرب الى ظلام دامس ليلا ، أما الآن لدينا كهرباء 24 ساعة .

وأضاف قائلا : أما عن مياه الشرب فقد كانت معاناة أيضا حيث لم تكن هناك شبكات مياه للشرب بالمدينة، وكانت هناك "مصدر واحد "حنفية" للمياه بالمحطة الرئيسية، و"حنفية" أخرى بالبرج القديم ، والأهالى تتوجه لملئ مياه الشرب وأخذ احتياجاتها بإستخدام الحمير لحمل مياه الشرب أو " براميل حديد" للجر على الأرض ، الأن كل بيت فى البرج داخله المياه .

واستطرد قائلا :" كذلك الطرق كان هناك شارع واحد فقط يؤدي الى الساحل وإلى محطة السكة الحديد،ومن يريد أن يتوجه الى الإسكندرية ،كان ينتظر الاتوبيس الذى يعمل يوم و يوم،أما الأن هناك شبكة مواصلات متوفرة بالبرج لتسهيل حركة تنقلات الأهالي .

و قال :" برج العرب تغيرت كثيرا نحمد الله على ذلك ، كنا نتمنى ونحلم بالصرف الصحى ولم نتوقع تنفيه و انهاردة عندنا ،لم يكن لدينا شبكات للصرف الصحى ،وكانت تستخدم "البيارات" الارضية،أما الغاز فبدأ فى وضعة بالمسار ليدخل منازل برج العرب القديم قريبا ربنا هيكرم الناس و البلد .

أما التعليم فأحسن كثيرا عن الأول حيث كان فى البرج القديم مدرسة واحدة وكان الشباب محروم من التعليم خاصة بالنجوع لبعد المسافات بين النجوع و المدارس.

وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاع، فى مقدمتها قطاعات المرافق نظرا لأهميتها القصوى فى تلك المنطقة النائية و التي محرومة من الخدمات لسنوات طويلة ، حيث يتم تنفيذ  44 مشروع في قطاع الصرف الصحي، يتضمن 4 مشروعات في وصلات الصرف ،10 مشروعات في قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات في وصلات مياه الشرب ،مع بدء تنفيذ مد خطوط الغاز الطبيعى ،ودعم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.

احلال و تجديد الشبكات
احلال و تجديد الشبكات

 

اعمال الحفر
اعمال الحفر

 

الاعمال الانشائية لمحطات الرفع ببرج العرب
الاعمال الانشائية لمحطات الرفع ببرج العرب

 

ظاهر صابر حميده
ظاهر صابر حميده

 

مد خطوط الصرف الصحى بالبرج
مد خطوط الصرف الصحى بالبرج

 

مد خطوط الصرف الصحى
مد خطوط الصرف الصحى

 

مواسير الصرف الصحى
مواسير الصرف الصحى


 

 

 


الاسكندرية

حياة كريمة

قرى برج العرب

بهيج

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