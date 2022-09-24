ظاهر صابر عن حياة كريمة: كنا نتمنى ونحلم بالصرف الصحى ولم نتوقع تحقيقه.. فيديو

ويقول ظاهر صابر حميدة، من أهالى مدينة برج العرب ، أن هناك فرق كبير بين برج العرب قديما والأن بعد تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" ، كانت برج العرب القديمة تعاني من عدم وجود شبكات الكهرباء ، وكان يتم توليد الكهرباء "بماكينة مياه" من الساعة 12 ظهرا وفى الساعة 10 مساء تتوقف الماكينة لتتحول برج العرب الى ظلام دامس ليلا ، أما الآن لدينا كهرباء 24 ساعة .

وأضاف قائلا : أما عن مياه الشرب فقد كانت معاناة أيضا حيث لم تكن هناك شبكات مياه للشرب بالمدينة، وكانت هناك "مصدر واحد "حنفية" للمياه بالمحطة الرئيسية، و"حنفية" أخرى بالبرج القديم ، والأهالى تتوجه لملئ مياه الشرب وأخذ احتياجاتها بإستخدام الحمير لحمل مياه الشرب أو " براميل حديد" للجر على الأرض ، الأن كل بيت فى البرج داخله المياه .

واستطرد قائلا :" كذلك الطرق كان هناك شارع واحد فقط يؤدي الى الساحل وإلى محطة السكة الحديد،ومن يريد أن يتوجه الى الإسكندرية ،كان ينتظر الاتوبيس الذى يعمل يوم و يوم،أما الأن هناك شبكة مواصلات متوفرة بالبرج لتسهيل حركة تنقلات الأهالي .

و قال :" برج العرب تغيرت كثيرا نحمد الله على ذلك ، كنا نتمنى ونحلم بالصرف الصحى ولم نتوقع تنفيه و انهاردة عندنا ،لم يكن لدينا شبكات للصرف الصحى ،وكانت تستخدم "البيارات" الارضية،أما الغاز فبدأ فى وضعة بالمسار ليدخل منازل برج العرب القديم قريبا ربنا هيكرم الناس و البلد .

أما التعليم فأحسن كثيرا عن الأول حيث كان فى البرج القديم مدرسة واحدة وكان الشباب محروم من التعليم خاصة بالنجوع لبعد المسافات بين النجوع و المدارس.

وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاع، فى مقدمتها قطاعات المرافق نظرا لأهميتها القصوى فى تلك المنطقة النائية و التي محرومة من الخدمات لسنوات طويلة ، حيث يتم تنفيذ 44 مشروع في قطاع الصرف الصحي، يتضمن 4 مشروعات في وصلات الصرف ،10 مشروعات في قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات في وصلات مياه الشرب ،مع بدء تنفيذ مد خطوط الغاز الطبيعى ،ودعم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.



احلال و تجديد الشبكات



اعمال الحفر



الاعمال الانشائية لمحطات الرفع ببرج العرب



ظاهر صابر حميده



مد خطوط الصرف الصحى بالبرج



مد خطوط الصرف الصحى



مواسير الصرف الصحى



