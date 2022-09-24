ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة في 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 9 أشخاص، قاموا بالتشاجر بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات بينهم وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة،بلاغا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدي المجاورات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وامكن السيطرة علي المشاجرة، ونجحت القوة الأمنية في ضبط 9 أشخاص طرفي المشاجرة، وضبط الأدوات المستخدمة في التشاجر.

واقتادت القوة الأمنية المتهمين لديوان القسم، وبمناقشتهم عن سببب التشاجر تبين وجود خلافات سابقة بينهم وتجددت تلك الخلافات يوم الواقعة وتطور الامر وقاموا بالتشاجر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.