ضبط 16 طن أرز مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص في المرج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية "الأرز"، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (16٫960 طن أرز).

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.