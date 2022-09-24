ضبط وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة وتحرير 30 مخالفة فى كفر سعد بدمياط

دمياط - معتز الشربيني

شن مكتب الأغذية المركزى بكفر سعد بمحافظة دمياط، حملة على المنشآت الغذائية لتشمل 19منشأة، أسفر المرورعن تحرير 12مخالفة منشأة تدار بدون ترخيص وتم إخطار الجهة المعنية لإغلاقها إداريا، وإعدام 110 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وعدد 30 لتر عصائر ومشروبات، تحرير عدد30 محضر جنحة صحية للمخالفين، وسحب عدد 17عينة مشتبه فى صلاحيتها وذلك لفحصها بالمعمل لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه.

ويأتى ذلك ضمن خطة مديرية الصحة لإحكام الرقابة على سوق الأغذية بدمياط.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيدعبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية على منصور مديرعام الشؤون الوقائية بضرورة تكثيف المرور على كافة المنشآت الغذائية خاصة المنشآت التى تحتوى أغذية من الفئة عالية الخطورة والأماكن التى تخدم التجمعات حرصا على صحة وسلامة المواطنين .