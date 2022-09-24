ضبط مسجلين خطر ومخدرات وسلاح خلال حملات أمنية بالجمهورية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية").





وأسفرت الحملات عن ضبط (88) متهما، وبحوزتهم (47 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض) وضبط (60) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (6024) حكم قضائى متنوع وضبط (619) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع (2) عنصر وضبط (536) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – جنوب سيناء – الدقهلية – الغربية – القليوبية - السويس - كفر الشيخ – المنيا – الإسكندرية - الشرقية – قنا – دمياط - المنوفية – بورسعيد – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر - أسوان – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – البحيرة - الإسماعيلية – بنى سويف) وبحوزتهم (231 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه – خطف - سلاح – مخدرات) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.