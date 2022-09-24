ضبط عاطل صادر بحقه حكم غيابي بالمؤبد لاتجاره بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عاطل، صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم "م م"، عاطل، صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالضبط وتولت الجهات المعنية التحقيق.