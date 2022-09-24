اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب خلافات مالية

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:20 ص
ضبط المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب خلافات مالية مشاجره، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى بعض الأشخاص ووصفهم بالبلطجية على أحد المواطنين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
 
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من (طرف أول: 4 أشخاص "مصابين بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم") و(طرف ثان: شخصين) ، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم حول شراكة أحد المحال تطورت لتشابك بالأيدى نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.. وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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فيديو التشاجر

فيديو مدينة نصر

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