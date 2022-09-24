اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 08:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الإسكندرية" تنظم قوافل طبية للمديريات ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

السبت، 24 سبتمبر 2022 08:02 م
"صحة الإسكندرية" تنظم قوافل طبية للمديريات ضمن مبادرة "100 مليون صحة" الفريق الطبى
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية الصحة بالإسكندرية، تنظيم قوافل طبية للمديريات المختلفة، وذلك فى إطار مبادرة صحة المرأة ضمن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، حيث قام فريق طبى تابع لمنطقة وسط الطبية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بزيارة ديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقالت الدكتورة رنا السيد، مسئولة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بمديرية الشئون الصحية، إنه تم الفحص المبدئى لـ 42 سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى وتحويل 9 حالات للمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتقرير العلاج اللازم، كما تم مناظرة 65 مواطنة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى.

جدير بالذكر أنه سيتم تباعا خلال الأسابيع القادمة زيارة الفرق الطبية التابعة للمديرية لدواوين الإدارات التعليمية المختلفة.

 

 


الاسكندرية

صحة الاسكندرية

100 مليون صحة

مديريات الصحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة