"صحة الإسكندرية" تنظم قوافل طبية للمديريات ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

الاسكندرية جاكلين منير

واصلت مديرية الصحة بالإسكندرية، تنظيم قوافل طبية للمديريات المختلفة، وذلك فى إطار مبادرة صحة المرأة ضمن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، حيث قام فريق طبى تابع لمنطقة وسط الطبية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بزيارة ديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقالت الدكتورة رنا السيد، مسئولة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بمديرية الشئون الصحية، إنه تم الفحص المبدئى لـ 42 سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى وتحويل 9 حالات للمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتقرير العلاج اللازم، كما تم مناظرة 65 مواطنة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى.

جدير بالذكر أنه سيتم تباعا خلال الأسابيع القادمة زيارة الفرق الطبية التابعة للمديرية لدواوين الإدارات التعليمية المختلفة.