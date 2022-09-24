شمال سيناء تنفذ مبادرة اتحضر للأخضر.. ومتطوعون يزرعون تينا وزيتونا بمطرانية العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه فى إطار اهتمام الدولة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اليوم اجتماعا للتجهيز لتنفيذ المبادرة، وذلك بحضور رؤساء وممثلى مجالس المدن، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، المهندسة رضوى شاهين مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة وخالد مكاوى مدير ادارة التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة ومحمد حجازى ممثل إدارة شئون البيئة بالمحافظة .

وعرض العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة فى الاجتماع المبادرة الرئاسيبة بزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى إطار استعداد مصر لمؤتمر المناخ فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وتأتى لزيادة المساحات الخضراء تماشيا مع التغيرات المناخية .

وأكد على مسئولية كل مجلس مدينة وكل مصلحة أو جهة، وأن يكون لها دور فى المبادرة على مستوى المحافظة والدولة، مشيرا إلى أن المبادرة لزراعة مداخل المدن والطرق والمحاور الرئيسية والحارات الوسطى والمصالح الحكومية والجامعات والمدارس ومراكز الشباب والظهير الصحراوى ومعالجات الصرف الصحى .

وأعلن عن تخصيص شتلات الزيتون وفسائل النخيل لزراعتها بالمحافظة، حيث يتم توفيرها عن طريق الزراعة وجهاز شئون البيئة والجمعيات الأهلية، وتم توفير فى المرحلة الأولى عدد 5000 شجرة زيتون لمجلس مدينة العريش، 3000 شجرة لمجلس مدينة بئر العبد، و2000 شجرة لكل من مجالس مدن: الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل ليتم زراعتها، كما تم تخصيص عدد 40 شجرة لكل مركز شباب ومدرسة.

وأكد على مجالس المدن بالاهتمام بمياه الرى ورعاية الأشجار لحين نموها بالمشاركة المجتمعية .

وتهدف المبادرة إلى زراعة الأشجار ونشر الخضرة والتوسع في الحدائق والاهتمام بالبيئة وتعويد الأفراد على الاهتمام بالزراعة وزيادة المسطحات الخضراء ونظافة البيئة .

ونفذ متطوعون بشمال سيناء مبادرة اتحضر للأخضر بزراعة تين وزيتون واصناف من الفواكه واشجار الظل فى ساحة مطرانية العريش .

وأعلن الدكتور عبد الكريم الشاعر منسق المبادرة فى بيان، انه إطار مبادرة القرية الخضراء التي ينظمها فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر وبمشاركة قيادات مجتمعية وتطوعية وتحقيقًا للمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر واحتفالا باليوم العالمي للسلام، استضافت مطرانية ضاحية السلام فى مدينة العريش بشمال سيناء بقيادة القس غبريال وكيل مطرانية شمال سيناء ونيابة عن الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء فعاليات المبادرة .

وأضاف أنه تم زراعة شجر الزيتون والتين والرمان والعنب والجوافة وهي من الأشجار التراثية المثمرة بمحافظة شمال سيناء، وأبدى القس غبريال وكيل المطرانية سعادته بالنسيج الوطني بمحافظة شمال سيناء وأكد أن زراعة الشجر داخل المطرانية دليل المحبة بين الشعب المصري .

وقدمت تهاني الحلو أم الشهيد الشكر للمطرانية لحسن ضيافتهم واتاحة تنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية داخل المطرانية، وخلال اللقاء تم تكريم جورج فايز فهمي شحات الحاصل على درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز البحثية من قبل المجتمع المدني كرسالة تحفيز لطلاب العلم ورواده، وقدم القس غبريال وكيل المطرانية هدية باسم الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء للفريق المجتمعي .

وفي النهاية أكد الجميع على ضرورة الاستفادة من كوادر المجتمع المدني في تطوير المؤسسات المجتمعية واستثمار أوقات الفراغ الموجودة لدى الشباب في تنفيذ مبادرات مجتمعية لخدمة مصر والتاكيد على أمن سيناء جاء من العمل بيد واحدة من الجيش والشرطة والمواطنين.



جانب من الاجتماع



جانب من تنفيذ المبادرة