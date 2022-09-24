شكري يبحث مع وزير خارجية أذربيجان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ويأتي اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل ملفات التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان وسبل تطويرها، أخذاً في الاعتبار سابق انعقاد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين في يوليو الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو، وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين في باكو في فبراير 2022.

وأوضح أبو زيد، أن وزيرالخارجية هنأ نظيره الاذرى على نجاح فترة رئاسة بلاده لحركة عدم الانحياز، والتي اتسمت بالنشاط والحراك من خلال عدد من المبادرات لإعادة إحياء الحركة وأطر التعاون بين دولها، وهو ما كان محل تقدير من جانب وزير الخارجية الأذربيجاني.

واستعرض بيراموف موقف التوترات بين بلاده وأرمينيا.

وأكد شكرس، في هذا الصدد، على أهمية تحقيق الاستقرار والحيلولة دون تدهور الأوضاع، مشيرا، مجددا، إلى موقف مصر الثابت الداعي إلى حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية.