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شرطة بريطانيا تعلن أكبر مكافأة فى تاريخها مقابل معلومات عن قاتل طفلة فى ليفربول

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:23 م
شرطة بريطانيا تعلن أكبر مكافأة فى تاريخها مقابل معلومات عن قاتل طفلة فى ليفربول الطفلة أوليفيا
كتب: إيهاب محمد

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أصيبت طفلة بريطانية تدعى أوليفيا، برصاصة قاتلة فى صدرها بعد أن طاردها مسلح فى منزلها، وتوفيت الطفلة إثر إصابتها، وفقًا لموقع jawwaby، وفى المقابل، عرضت الشرطة البريطانية مكافأة قياسية بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني للعثور على قاتل أوليفيا برات كوربيل، البالغة من العمر تسع سنوات، والتي قُتلت بالرصاص في منزلها في ليفربول.

الطفلة اوليفيا
الطفلة اوليفيا

في الأسبوع الماضى، دفع مسؤول في مؤسسة خيرية، اللورد أشكروفت، 50000 جنيه إسترليني للحصول على معلومات أدت إلى إدانة المسؤولين عن وفاة تلميذة المدرسة، ويوم الأربعاء، تمت زيادة المكافأة بفضل عرض بقيمة 100000 جنيه إسترليني من متبرع خاص تمت مكافأته من قبل.

وفى هذا الصدد، أعلن اللورد أشكروفت من الشرطة البريطانية عن أكبر عرض مكافأة على الإطلاق تعلنها "Crimestoppers"، وقال "كانت هذه القضية صادمة بشكل لا يصدق، ليس فقط للمتضررين بشكل مباشر ولكن أيضًا لليفربول والأمة ككل".

وقال: "يسعدني أنه بدعم من فاعل خير خاص، يمكن لـ Crimestoppers الآن توفير مبلغ قياسي قدره 200.000 جنيه إسترليني للحصول على معلومات للقبض على قاتل أوليفيا، لقد ضاعت حياة شابة ثمينة، لذلك نحن بحاجة إلى كل جهد للعثور على المتورطين في جريمة القتل المروعة هذه."


الطفلة أوليفيا

الطفلة أوليفيا كوربيل

أوليفيا

مقتل الطفلة أوليفيا

الشرطة البريطانية

شرطة بريطانيا



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