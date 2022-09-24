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شرطة أبو ظبي تسيطر على حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة المفرق

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:53 م
شرطة أبو ظبي تسيطر على حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة المفرق شرطه ابو ظبي
كتب عبد الوهاب الجندى

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نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق الصناعية بأبوظبي.

ووفق بيان للشرطة، فقد تلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بشرطة أبوظبي بلاغاً صباح اليوم السبت، يفيد بنشوب حريق في مصنع للغاز، وقامت الفرق المختصة بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف، وجاري عملية التبريد.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان لها عن قيام الفرق المعنية بالبدء الفوري للتحقيقات الأولية للحادث والمباشرة بالتحقيقات الموسعة لبحث أسبابه وتداعياته.

 

 


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