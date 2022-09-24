اليوم السابع
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شاهد استعدادات مدارس كرداسة للعام الدراسى الجديد.. صور

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:30 ص
شاهد استعدادات مدارس كرداسة للعام الدراسى الجديد.. صور استعدادات مدارس كرداسة للعام الدراسى الجديد
كتبت - مرام محمد

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تستعد محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم 2022، بدخول مدارس (إنشاءات جديدة وتوسعات) الخدمة لأول مرة، وتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التي تتم بالمدارس.
 
وتشهد إدارة كرداسة التعليمية أعمال تجديد وإحلال وصيانة داخل المدارس التابعة للإدارة، لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وكان أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قد أكد على أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق للعام الدراسي الجديد بمختلف المدارس بالجيزة، والذي ينطلق بدءا من 1 أكتوبر القادم، حيث تم إجراء أعمال الصيانه البسيطة والتنسيق مع الأحياء لرفع الشغالات. 
 
وتستقبل المحافظة، العام الدراسى الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، تسهم فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 235،8 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
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