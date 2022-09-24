سوهاج تتسلم 14 ألف شجرة مثمرة "توت وجوافة" من وزارة البيئة لقرى "حياة كريمة".. صور

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة منحت المحافظة 43 ألف شجرة متنوعة " زينة، ومثمرة"؛ لزراعتها بالشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة بقرى المبادرة، حيث تم استلام 25 ألف شجرة خلال العام المالي السابق، تم توزيعها بواقع 5200 شجرة زيتون بمركز المراغة، و 8000 شجرة كونوكاربس لمركز طما، و 5800 شجرة زيتون لمركز جرجا، و 6000 شجرة ليمون وزيتون لمركز دار السلام، و تم اليوم تسليم مركز المنشاة عدد 9250 شجرة توت، وعدد 5000 آلاف شجرة جوافة.