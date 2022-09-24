سوهاج تتسلم 14 ألف شجرة مثمرة "توت وجوافة" من وزارة البيئة لقرى "حياة كريمة".. صور

أعلنت محافظة سوهاج عن وصول 14 ألفا و250 شجرة مثمرة "توت وجوافة"، مقدمة من وزارة البيئة لزراعتها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم تسليمها إلى مركز المنشاة منها 9250 شجرة توت، و 5000 شجرة جوافة، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، وبالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية COP27 .
الجدير بالذكر أن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة منحت المحافظة 43 ألف شجرة متنوعة " زينة، ومثمرة"؛ لزراعتها بالشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة بقرى المبادرة، حيث تم استلام 25 ألف شجرة خلال العام المالي السابق، تم توزيعها بواقع 5200 شجرة زيتون بمركز المراغة، و 8000 شجرة كونوكاربس لمركز طما، و 5800 شجرة زيتون لمركز جرجا، و 6000 شجرة ليمون وزيتون لمركز دار السلام، و تم اليوم تسليم مركز المنشاة عدد 9250 شجرة توت، وعدد 5000 آلاف شجرة جوافة.
أشجار-متنوعة-لقرى-حياة-كريمة-بسوهاج-(2)
أشجار-متنوعة-لقرى-حياة-كريمة-فى-سوهاج
وصول-أشجار-متنوعة-لقرى-حياة-كريمة-بسوهاج
وصول-أشجار-متنوعة-لقرى-حياة-كريمة-بمحافظة-سوهاج
أشجار-متنوعة-لقرى-حياة-كريمة-بسوهاج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة