سلسلة ندوات تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

قام فرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل بالتعاون والشراكة مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بتنفيذ سلسلة الندوات التثقيفية للمواطنين للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وكافة الخدمات المقدمة بالمنظومة وذلك بمجالس المدن والقرى بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وتقديم الخدمات العلاجية والطبية المتطورة لجميع أفراد الشعب المصري.

وتم تنفيذ الندوات في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتفعيل أنشطة الوحدات بالمحافظات، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الآقصر، بإشراف المهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر، وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة المستفيدين بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص فى ختام فعاليتها بعقد ندوات تثقيفية استهدفت عدد كبير من المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمدن البياضية والطود وإسنا والقرنة ومجلس قروى الشغب، وحاضر خلالهم الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والمشرف على حملات التوعية.

وتناولت الندوات شرح مفصل عن منظومة التأمين الصحي الشامل وخطوات فتح الملف الأسري وطرق الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل بالوحدات الصحية وكذلك طرق انضمام المغتربين من المحافظات الأخرى وطرق تسديد الاشتراكات للقادرين وإعفاء الفئات الأكثر احتياجا وفقاً للقانون وكذلك الاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين عن المنظومة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند تلقي الخدمة والاتصال في حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.



حضور ندوات تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل



سلسلة ندوات تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل