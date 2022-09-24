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سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 24 سبتمبر 2022

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:00 ص
سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 اسعار الدولار - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 24-9-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 19.44 للشراء، 19.5 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في الأسواق

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.47 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.42 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

19.42 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

19.44 جنيه للشراء.

19.5 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

19.44 جنيه للشراء.

19.5 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

19.47 جنيه للشراء.

19.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

19.46 جنيه للشراء.

 

19.52 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

19.49 جنيه للشراء.

19.52 جنيه للبيع.


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