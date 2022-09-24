زى النهارده.. الحكم بالمشدد 10 سنوات لمتهم و 5 أعوام لآخر بـ"خلية المتفجرات"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 5 سنوات، يوم 24 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم عمرو عيد "حدث"، فى إعادة محاكمة متهمين اثنين من الإخوان، صادر ضدهما حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية المتفجرات".

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء العقوبة، كما قضت ببراءة اثنين من الشهود من تهمة الشهادة الزور.

وكان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمد رأفت ذكى ومختار العشماوى، وبحضور محمد جمال ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وأحالت النيابة العامة المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية بتهم تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وإنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.