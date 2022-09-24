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زاخاروفا: تهديدات الغرب لن تثنى روسيا عن تحقيق أهدافها فى أوكرانيا

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:00 ص
زاخاروفا: تهديدات الغرب لن تثنى روسيا عن تحقيق أهدافها فى أوكرانيا زاخاروفا
كتب محمد جمال

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أكدت ماريا زاخاروفا متحدثة الخارجية الروسية أن تهديدات الاتحاد الأوروبى والغرب، لن تمنع روسيا من تحقيق كافة أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وحماية سكان دونباس، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا: "نودّ أن نؤكد مرة أخرى أن أي تهديدات من الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية الأخرى لن تؤثر في تصميمنا على تنفيذ جميع أهداف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا وحماية الروس هناك".

وأشارت إلى أن الاستفتاءات التي بدأت يوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون "تنسجم بالمطلق مع القانون الدولي وتمنح الحقوق المشروعة لسكان هذه المناطق في تقرير مصيرهم، والحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم ومعتقدهم".


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