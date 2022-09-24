رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولي والأسيوي بمركز تلا

المنوفية - محمد فتحى

أجري الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم السبت، زيارة مفاجئة لأعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الاسيوى بمركز تلا رافقه خلالها المهندس محمد فوزي عوض رئيس وحدة piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة.

وتفقد نجيب، أعمال مشروع توسعات محطة معالجه الصرف الصحى بتلا والذى يهدف إلى تجميع ومعالجة تصرفات مياه الصرف الصحي للقري المحرومة والمستهدف خدمتها بتجمع قروي تلا الجديدة بإجمالي عدد سكان 49,941 نسمة (حتي سنة الهدف 2057) طبقاً للمواصفات والإشتراطات البيئية لإستيعاب كافة التصرفات القادمة بإجمالي سعة 4000 م3/يوم للمرحلة الأولي ويتم زيادتها لسعة 6000 م3/يوم للمرحلة الثانية ، ومن ثم يتم التخلص من المياه المعالجة بنقطة المصب علي مصرف تلا.

كما تفقد، مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي البندارية والتى تخدم قري قشطوخ والبندارية وعزبة احمد سليمان بطول شبكات 2850م بإجمالي 8000 وصلة منزلية .

وشدد على ضرورة زيادة وتيرة العمل لمنع أي تأخير كما تفقد أعمال الشبكات وشدد على أن الوقت هو أهم عامل يجب مراعاته بما لا يؤثر على جودة العمل أو الحفاظ على بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين و شدد على أهمية العمل بإحتياطات ومعايير السلامة و الصحة المهنية وضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع حيث أنها أساس نجاح المشروع بما يخدم المواطنين و إحتياجاتهم و كذلك إلتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .