ذا هيل: دعوات للتحقيق مع مكتب حاكم فلوريدا حول معلومات مضللة قدمت لمهاجرين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن المعلومات المضللة التي تم تقديمها لمجموعة من المهاجرين جواً، إلى مارثا فينيارد ماساتشوستس، أثارت دعوات لإجراء تحقيق في ما إذا كان حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس قد ضلل طالبي اللجوء عمدًا، وإمكانية انتهاكه القانون.

ويقول خبراء قانون الهجرة إنه لم يتم وعد المجموعة المكونة من 50 شخصًا بالسكن والتوظيف فحسب، بل تلقوا نصيحة سيئة قد تعرض وضعهم كمهاجرين للخطر أثناء سعيهم للبقاء في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الأكثر إثارة للجدل المقدمة للمهاجرين ربما جاءت في شكل كتيبات تحتوي على معلومات حول كيفية التسجيل كلاجئين في ماساتشوستس، على الرغم من حقيقة أنهم طالبو لجوء وغير مؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج.

ونقلت الصحيفة عن النائبة نانيت باراجان (ديمقراطية من كاليفورنيا) قولها لصحيفة "ذا هيل" "اللاجئون يختلفون عن طالبي اللجوء. يحصل اللاجئون على مزايا ؛ طالبو اللجوء لا يحصلون عليها. يحصل اللاجئون على الموافقة المسبقة ؛ طالبو اللجوء لا يحصلون على ذلك. تم التعامل مع هؤلاء الأشخاص جميعًا - فهم ليسوا مهاجرين غير قانونيين لأنه تم التعامل معهم بواسطة الجمارك وحماية الحدود. "

كما أطلقت ولاية فلوريدا على المهاجرين اسم "المهاجرين غير الشرعيين" ، لكنها أعطتهم إرشادات حول كيفية التنقل في أجزاء من نظام الهجرة القانوني. أثار هذا التناقض الواضح تساؤلات حول ما إذا كان موظفو ديسانتيس قد ضللوا المهاجرين عمدًا ، أو ما إذا كان مسئولو فلوريدا قد أساءوا فهم المبادئ الأساسية لقانون الهجرة.

ودافعت تارين فينسكي ، مديرة الاتصالات في مكتب ديسانتيس ، عن الكتيبات ، قائلة إن المعلومات تم الحصول عليها مباشرة من المواقع الحكومية المتاحة للجمهور في ولاية ماساتشوستس.

وكتبت فى رسالة إلى صحيفة "ذا هيل" "سأقول إن الكتيب شرعي وإذا بحثت عنه في جوجل ، فسوف يؤكد أن المعلومات كانت مباشرة من مكتب ماساتشوستس للاجئين والمهاجرين. لذلك ، ليس من الواضح سبب تصوير الكثيرين في وسائل الإعلام لها على أنها احتيالية أو غير صحيحة. "