حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش

تشهد قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر .
قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع"، أن قرية قمبش تشهد تنفيذ مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة ، والذى سيقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوى الهمم.
وأضاف مدحت صلاح، أن مركز تنمية الأسرة والطفولة يضم حضانة للأطفال وقاعات للتدريب وتنظيم أسرة وغيرها لخدمة الخدمة المقدمة فى هذا الجانب.
وأكد مدحت صلاح، أن قرية قمبش تشهد انشاء مشروع الوحدة الصحية بالقرية "إنشاء جديد" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ببا فى القطاع الصحي، وذلك ضمن 23 مشروعاً يجرى تنفيذها فى القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والتى يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحى، بالإضافة إلى تفقد العمل.
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبشالسبت، 24 سبتمبر 2022 04:00 ص
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تشهد قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر .
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