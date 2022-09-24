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حصيلة غير نهائية.. ارتفاع ضحايا مركب طرطوس السورية إلى 89 غريقا

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:01 م
حصيلة غير نهائية.. ارتفاع ضحايا مركب طرطوس السورية إلى 89 غريقا ضحايا مركب طرطوس
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل مدينة طرطوس إلى 89 قتيلا، موضحة أن الحصيلة غير نهائية، مع وجود 14 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

أعلن الجيش اللبناني بأن مديرية المخابرات أوقف المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر وثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً.

وقال الجيش اللبناني في بيان له اليوم باعترف المقبوض عليه بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022.

وأضاف الجيش اللبناني بأن  التحقيق مستمر مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص.

وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة.

 


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