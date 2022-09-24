حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته أسلحة ومخدرات وذخيرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات، ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، فى القبض على عاطل بحوزته 3 بنادق آلية وكمية من الذخيرة والمخدرات بابوبلح دائرة المركز.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للمقدم محمد جمال رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من منطقة أبوبلح دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

على الفور تم إعداد عدة اكمنة ثابته ومتحركة لضبط المتهم المتحرى عنه.

وتمكن المقدم محمد جمال رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونه النقيب محمود طارق معاون المباحث من ضبط المتهم " ماضى.س.س" 29عام وبحوزته 3بنادق اليه و6 خزن و98 طلقة وكمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 تليفون محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة اصدرت قرارها المتقدم.