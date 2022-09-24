كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهمين بطعن شاب خلال مشاجرة بسبب كلب فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وطلبت الاستعلام عن حالة المجنى عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصين اعتديا على المجني عليه خلال مشاجرة بينهم، بسبب توقف المتهمين وبحوزتهما كلب أمام منزل الشاب، وطلبه منهما الانصراف.

تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.