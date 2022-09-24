حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من قائد سيارة فى الوراق 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من قائد سيارة نقل في الوراق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطلين في سرقة مبلغ مالي من قائد سيارة نقل، حيث غافلاه واستوليا على النقود وفرا هاربين بواسطة سيارة ملاكي.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المسروق، كما ضبط بحوزتهما متعلقات أخرى اعترفا بسرقتها من ضحايا آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.