حالة تأهب قصوى في الفلبين بسبب العاصفة "نورو" .. وتحذيرات من تحولها لإعصار

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أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين، حالة التأهب القصوى بعد توقعات بأن تتسبب عاصفة استوائية تعرف بـ "نورو" في سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة في المحافظات شمالي البلاد.

وحذر المجلس - في بيان أوردته شبكة "إيه.بي.إي.سي.بي.إن" الفلبينية اليوم السبت- من أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار خلال الـ 12 ساعة المقبلة وقد تزداد أكثر قبل أن تصل إلى اليابسة.

واوضح مكتب الأرصاد الجوية أن العاصفة نورو ، التي تبلغ سرعتها 110 كيلو مترات في الساعة ، كانت تتحرك باتجاه الغرب صوب الساحل الشرقي للبلاد حيث أنها من المحتمل أن تصل إلى اليابسة بعد ظهر غد الأحد.