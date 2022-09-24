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جنوب الوادي تشارك في فعاليات الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:30 ص
جنوب الوادي تشارك في فعاليات الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية فعاليات الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية
قنا صابر سعيد

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شارك وفد من جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، في أنشطة  وفاعليات الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأشار الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إلي أنه تم عرض المشروعات البحثية والاختراعات العلمية التي تحد من آثار تغير المناخ علي قطاع الزراعة والبيئة، حيث تقدمت الجامعة بمشروعات الزراعة المائية لإنتاج أعلاف حيوانية ونباتات الخضروات بصورة إقتصادية وصديقة للبيئة وكذلك مشروعات بالتعاون مع جامعات بريطانية للحد من الفيضانات والاستفادة منها.

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة قدمت نماذج مبتكره لتحلية المياه المالحة والاستفادة منها في الشرب والزراعة، كما عرضت الجامعة من خلال الدكتور محمود سيد عبدالصادق، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الوارث، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  منتجاتها من الذهب الأخضر بعبوات مصنعة من مخلفات زراعية طبيعية بديلة للبلاستيكية.

 

 

جنوب الوادي

الجامعات المصرية

التغيرات المناخية

الزراعة والبيئة

اخبار قنا



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