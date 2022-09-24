جامعة سوهاج تواصل تنفيذ قوافلها البيطرية المجانية وتعالج 980 حالة مرضية

سوهاج محمود مقبول

تواصل قوافل جامعة سوهاج البيطرية والتي تنفذها كلية الطب البيطري خدماتها العلاجية المجانية، و تستهدف قرى ومراكز المحافظة ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث انطلقت لقري خارفة بمركز جرجا، وآبار الملك بمركز اخميم وكوم غريب بمركز طما، تم فحص وعلاج 980 حالة مرضية من الحيوانات من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب و طيور، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة ان إدارة الجامعة تقدم كافة الدعم للقوافل لتسهيل عملها بقرى ومراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة بالقري الأكثر فقراً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 .

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بفحص وعلاج عدد من الحالات المرضية التي تنوعت بين أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية، مضيفاً أنه تم أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها، وكيفية الحد منها، وإجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت للتدخل الجراحي، إلى جانب تقديم كل الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين.

وأضاف الدكتور محمد الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصون فى الأمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات، وأمراض الدواجن وغيرها من التخصصات، مشيراً إلى أن القوافل لها دور مهم في التدريب العملي للطلاب، حيث تم تدريبيهم على طرق الفحص والعلاج وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل مع أصحابها.



الأهالى بالقافلة البيطرية (1)



الأهالى بالقافلة البيطرية (2)



توقيع الكشف على الحيوانات بالقافلة البيطرية (1)



توقيع الكشف على الحيوانات بالقافلة البيطرية (2)



توقيع الكشف على الحيوانات بالقافلة البيطرية (3)



قافلة بيطرية مجانية (1)