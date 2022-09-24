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جامعة حلوان تنظم مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية" أكتوبر المقبل

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:00 ص
جامعة حلوان تنظم مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية" أكتوبر المقبل جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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تنظم جامعة حلوان مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية الذي يعقد خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022، ويكون اليوم الأول بمجمع الفنون بمقر الجامعة، واليوم الثانى والثالث بكلية السياحة والفنادق بكورنيش النيل (المنيل) .

ويعقد المؤتمر قبل مؤتمر الأطراف “COP” والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ- (COP27).

ويعقد المؤتمر فى ضوء مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مصر لمؤتمر التغير ‏المناخى السابع والعشرون عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل إتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية المناخ، حيث ينعقد مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية" للتعرف علي بعض ‏المستجدات الأكاديمية والبحثية نتيجة المتغيرات ‏المناخية المستجدة فى السنوات الأخيرة ‏والمتوقعة على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية من خلال دعوة المتخصصين من ‏ذوى الصلة لعرض المفاهيم والأساليب ‏وحزم البرامج وقواعد البيانات الرئيسية ‏المستحدثة طبقاً لأحدث الدراسات ‏البحثية.


جامعة حلوان

التغيرات المناخية

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