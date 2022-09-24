تونس تعلن إحباط عمليتى هجرة غير شرعية وإنقاذ 48 شخصًا

وأوضح المتحدث - في بيان الجمعة - أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني بصفاقس، وجرجيس، وقرقنة وحلق الوادي من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات هجرة غير شرعية.. مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.