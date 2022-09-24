تونس تعلن إحباط عمليتى هجرة غير شرعية وإنقاذ 48 شخصًا

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن إحباط عمليتي هجرة غير شرعية الليلة الماضية، وإنقاذ 48 شخصًا.
وأفاد المتحدث - في بيان اليوم /السبت/ - بأنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني بصفاقس والمنستير أمس من إلقاء القبض على 20 شخصا.. موضحا أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.
يذكرأن، أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية الليلة الماضية وإنقاذ 402 شخص.
وأوضح المتحدث - في بيان الجمعة - أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني بصفاقس، وجرجيس، وقرقنة وحلق الوادي من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات هجرة غير شرعية.. مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.
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